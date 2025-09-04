Gece saatlerinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının 3 Eylül 2025 tarihinde saat 22.33’te kaydedildiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 7,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olarak açıklanırken, koordinatların 39.16083 N - 28.15972 E olduğu bildirildi.

Yetkililer, şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da hasar ihbarının bulunmadığını, ekiplerin bölgedeki durumu yakından takip ettiğini aktardı.

Vatandaşlara “Soğukkanlı Olun” Uyarısı

AFAD, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, özellikle deprem anında paniğe kapılmamak ve doğru davranışlarda bulunmak gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar, deprem sırasında güvenlik için uygulanması gereken “Çök – Kapan – Tutun” yöntemini hatırlatarak şu uyarılarda bulundu:

ÇÖK: Dengenizi kaybedip düşmemek için yere çömelin.

KAPAN: Başınızı ve boynunuzu kollarınızla koruyun, mümkünse sağlam bir masa veya koltuk yanına kapanın.

TUTUN: Sarsıntı süresince bulunduğunuz nesneye sıkıca tutunun.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

Bina içindeyseniz: Merdiven, balkon veya asansöre yönelmeyin. Pencerelerden ve devrilebilecek eşyalardan uzak durun.

Yataktaysanız: Yataktan çıkmadan yanına uzanın, başınızı yastıkla koruyun.

Kalabalık alanlardaysanız: Koşuşturmaya kapılmadan güvenli, boş bir alanda çök-kapan-tutun pozisyonunu alın.

Dışarıdaysanız: Binalardan, direklerden, ağaçlardan uzaklaşarak açık bir alana geçin.

Araçtayken: Aracı güvenli bir yere çekip kontak kapatın, sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın.

Deprem Anında Yapılmaması Gerekenler

Balkondan ya da pencereden atlamayın.

Panikle koşmayın, bağırmayın.

Kibrit veya çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine basmayın.

Asansör kullanmayın.

Uzmanlar, “Depremde hayat kurtaran şey binalar değil, doğru davranış şekilleridir” diyerek vatandaşların aileleriyle birlikte tatbikat yapmalarını ve güvenli yaşam odaklı deprem planı hazırlamalarını öneriyor.