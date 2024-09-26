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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde inşaatı devam eden 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İnşaat malzemelerinden çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

Ankara’da inşaat halinde bir binanın çatı katı nda çıkan yangın da 1 kişi yaralandı.

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