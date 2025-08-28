Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde park halindeki plakası otomobil alev alırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Korkutan Araç Yangınıotomobil Alev Aldı! (3)

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle 3542. Sokak’ta gerçekleşen olayda; park halindeki plakasız otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Korkutan Araç Yangınıotomobil Alev Aldı! (2)

Ev sahibi kiracı tartışmasında ortalık karıştı!
Ev sahibi kiracı tartışmasında ortalık karıştı!
İçeriği Görüntüle

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Korkutan Araç Yangınıotomobil Alev Aldı! (1)

Yangın ekipler tarafından kısa zamanda söndürülürken, otomobil çekici ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA