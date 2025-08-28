Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde park halindeki plakası otomobil alev alırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle 3542. Sokak’ta gerçekleşen olayda; park halindeki plakasız otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın ekipler tarafından kısa zamanda söndürülürken, otomobil çekici ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.