Çankırı'da yapımı süren devlet hastanesi inşaatında, kule vinçten düşen 54 yaşındaki işçi Mehmet Kızılkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'nın Kırkevler Mahallesi'nde, Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yükseltme çalışması yapmak üzere kule vince çıkan 54 yaşındaki Mehmet Kızılkaya, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan Kızılkaya için olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kızılkaya, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.