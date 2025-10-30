Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mezarlık ziyareti yapan bir kişi, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta meydana geldi. Eşinin kabrini ziyaret etmek için mezarlığa giden K.S., mezarın yanında gömülmemiş halde bir bebek cesedi olduğunu fark etti.

Yaşanan durum karşısında büyük şok yaşayan K.S., cesedin sokak köpekleri tarafından parçalanmaması için küçük bir mezar kazıp bebeği toprağa gömdü. Ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.