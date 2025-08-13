Sevgili oldukları öğrenilen 31 yaşındaki Berk Köse ile 28 yaşındaki Ezgi El, başlarından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

İddiaya göre, Berk Köse’ye uzun süredir ulaşamayan yakınları, endişelenerek yaşadığı daireye gitti. Kapıyı açan aile fertleri, Köse ile kız arkadaşı Ezgi El’i salonda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemelerde her iki gencin de başlarından tabancayla vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan detaylı kriminal incelemenin ardından, Köse ve El’in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayı aydınlatmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Site çevresindeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, tabancanın olayda nasıl kullanıldığı ve olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Görgü tanıkları, çiftin son günlerde herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığına dair bilgilerin de polis tarafından araştırıldığını belirtti.

Olay, Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi 2356’ncı Sokak’ta yer alan bir sitede, 12 Ağustos Salı günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi.