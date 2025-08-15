Şanlıurfa’da meydana gelen trajik olayda, 30 yaşındaki inşaat işçisi Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çiftin 5 yaşındaki kızları Dicle Ejder ise kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan komşular ihbar etti

Olay, kent merkezindeki bir apartmanda akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ejder’in evinden peş peşe silah sesleri geldiğini duyan komşular, paniğe kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çift yaşamını yitirmiş, kızları kayıptı

Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder’i salonda hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde çiftin silahla vurulduğu tespit edildi.

Evde bulunmayan 5 yaşındaki Dicle Ejder’in akıbeti ise endişe yarattı. Polis ekipleri küçük kızın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi duyarak olay yerine gelen çiftin yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Sinir krizi geçiren bazı aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sinan ve Kadriye Ejder’in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini ve küçük kızın nerede olabileceğini belirlemek amacıyla çok yönlü soruşturma yürütüyor. Yetkililer, cinayetin sebebinin yapılacak incelemeler ve tanık ifadeleriyle netleşeceğini bildirdi.