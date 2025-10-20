Evlerinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Ahsen Kış, yoldan geçen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümü çevrede büyük hüzne sebep oldu

Küptepe (Tiftil) kırsal mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, 1,5 yaşındaki Ahsen Kış hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, küçük Ahsen evinin önünde oyun oynadığı anda köy yolundan geçen bir iş makinesi (kepçe) henüz bilinmeyen bir sebeple çocuğa çarptı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, minik Ahsen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sonrası köyde büyük üzüntü yaşanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. İş makinesinin sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Küptepe Mahallesi sakinleri, olayın ardından derin bir yasa boğulurken, küçük Ahsen’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.