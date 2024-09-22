Tokat'ta bir inşaatta meydana gelen talihsiz bir kaza, iş güvenliği konusunda endişeleri yeniden gündeme getirdi. 30 yaşındaki Osman Karaca, ve 32 yaşındaki Ali Talha Sağlam, çalıştıkları inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düştü. Olay, işçilerin dengesini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Karaca'nın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralanan Ali Talha Sağlam ise ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlam’ın durumu ciddiyetini korumaya devam ediyor ve Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu tür kazaların önlenmesi için inşaat sektöründe iş güvenliği standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.