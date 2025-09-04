İki otomobilin kafa kafaya çarpışmasının ardından araçlar alev alırken, 3 kişi hayatını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı

Karabük’ün Eflani ilçesinde gerçekleşen acı olayda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev alırken, kazada 3 kişi yaşamını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Alınılan bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verirken, 5 kişinin de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.