Nevşehir’de Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Avanos ilçesinde Kızılırmak kenarında yürüyen vatandaş ırmak içinde bir ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler köprü üzerinden inceleme yapıldı.

Avanos Cumhuriyet Savcısının talimatıyla botla Kızılırmak’a giren itfaiye ekipleri su içinde bulunan şahsı kıyıya çıkarttı. Burada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cesedin 51 yaşındaki H.S.’ye ait olduğunu bildirildi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.