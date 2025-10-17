Temizlik kamyonu ile hafif ticari araç feci şekilde çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyonun çarpışmasının ardından 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osman Kurt yönetimindeki 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları temizlik kamyonu ile çarpıştı. Kazadan sonra hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.