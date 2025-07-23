Kaza, Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi Kilis-Hatay kara yolu mevkiinde gerçekleşti. Seyir halindeki motosiklet, aynı yöne doğru giden motosikletle çarpıştı.
Kazada 3 kişi ağır şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarından sonra polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi.
Kısa zamanda gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede kaldırılan yaralılardan motosikletteki yolcu Nazife Tahta ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıs hayatını yitirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralan üç kişiyi hastaneye kaldırdı.
Kaynak: İHA