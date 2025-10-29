Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 24 FA 635 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Trafik Kaza Takla Attı (1)

Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Y.K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Erzincan’da gece saatlerinde Gölcük Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA