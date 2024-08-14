Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının başarılı sunucusu Zuhal Topal, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle eşi Korhan Saygıner hakkında merak edilenler dikkat çekiyor. Peki, Korhan Saygıner kimdir? İşte tüm detaylar!

KORHAN SAYGINER KİMDİR?

1976 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan Argun Korhan Saygıner, müzisyen, besteci ve yapımcı olarak tanınmaktadır. 2005 yılında çıkardığı "Yaz Beni" adlı ilk albümü ile müzik dünyasına adım atan Saygıner, bu albümde yer alan "İstemiyor" ve "Yaz Beni" şarkıları ile geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Saygıner, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da yer almıştır. 2007 yılında yayınlanan "Hepsi 1" dizisinde rol almış ve dizide seslendirdiği "Yalancı Nisan" şarkısıyla dikkat çekmiştir. 2011 yılında çıkardığı "Demek ki" adlı ikinci albümü ile kariyerini sürdürmüş, ilerleyen yıllarda ise yapımcılık alanına yönelmiştir.

Korhan Saygıner, şarkıcılığı geride bırakarak Dual adını verdiği yapım şirketini kurmuş ve sektörde yapımcı kimliğiyle aktif olarak yer almaya başlamıştır. Ayrıca, "Yemekteyiz" programının yapımcılığını da üstlendiği bilinmektedir.

Korhan Saygıner, 27 Ağustos 2008 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal ile evlenmiştir. Çiftin, Lina adında bir kız çocukları bulunmaktadır. 2024 yılı itibarıyla 48 yaşında olan Korhan Saygıner, Aslan burcudur.

Korhan Saygıner, uzun yıllardır müzik sektöründe yer almakta ve "Korhan" adıyla tanınmaktadır. Bugüne kadar iki albüm çıkarmış olan Saygıner, müzik kariyerini yapımcılık ile taçlandırmıştır. Halen müzik dünyasında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner, hem müzik kariyeri hem de yapımcı kimliği ile dikkat çeken bir isimdir. 2008 yılında Zuhal Topal ile evlenen Saygıner, hem özel hayatı hem de profesyonel yaşamı ile merak konusu olmaya devam ediyor.