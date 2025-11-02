Samsun’da 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Cemal Yayla son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Cemal Yayla, Büyük Cami’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle Yayla son yolculuğuna uğurlandı. Vali Tavlı ve protokol üyeleri, 1931 doğumlu Yayla’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, sabır diledi.

Gazi Cemal Yayla, vefatından kısa zaman önce 19 Eylül Gaziler Günü törenlerine katılmıştı. İlkadım ilçesi Atatürk heykeli önündeki çelenk bırakma törenine Atakum Huzurevi’nde kalan 94 yaşındaki gazi Yayla tekerlekli sandalyesiyle getirilmişti. Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Kore gazisi Cemal Yayla’nın elini öperek vefa örneği sergilemişti.



