Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, 14 Temmuz günü dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde eğitim görüyordu. Fenerbahçe derbisini izlemeye gittiği sırada hayatını kaybetti. İşte, Koray Şener hayatı...

Koray Şener, koyu Fenerbahçeli üniversite öğrencisiydi. Kocaeli'nde doğan Şener, henüz 20 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatının ardından Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda adına büyük bir tören düzenlendi. Peki, Koray Şener ne zaman vefat etti?

Koray Şener Kimdir?

Şener, 14 Temmuz 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğrenci olduğu sırada Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gittiğinde maçın başlamasından hemen önce hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarıdır.

Koray Şener Neden Ve Nasıl Öldü

Kalp krizi geçirmesinin hemen sonrasında Fenerbahçe taraftarının tamamı tribünleri boşaltarak Koray Şener'in sevk edildiği hastaneye gitmek için maçtan ayrıldı. Vefatının ardından naaşı Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi. Koray Şener için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda büyük bir tören yapıldı.