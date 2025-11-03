Koray Aydın Kimdir?

Koray Aydın 1955 yılında Trabzon'da doğdu. Babası Halil İbrahim Aydın, annesi ise Sebahat Aydın'dır.

İlk ve orta öğrenimini ülkemizin çeşitli illerinde tamamlayan Koray Aydın, 1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Siyasete genç yaşlarda başlayan Koray Aydın, 1976 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak girdiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon Gençlik Kolları’nda daha sonra başkanlık görevini yürüttü.

MÇP'nin yeniden Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşmesinin ardından 1995'te MHP Genel Sekreteri olan Koray Aydın, bu görevini Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997 tarihindeki vefatına kadar sürdürdü.

1997 yılında yeniden MHP Genel Sekreteri olan Aydın, 28 Mayıs 1999 tarihinde kurulan 57. Cumhuriyet Hükümeti'nde Bayındırlık ve İskan Bakanı görevine atanması dolayısıyla Genel Sekreterlik görevi sona erdi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden 19. Dönemde Trabzon, 21. dönemde Ankara, 24 ve 25. Dönemlerde Trabzon Milletvekilliği yaptı. 27. ve 28. Dönemlerde de İYİ Parti’den Ankara Milletvekili seçildi.

Koray Aydın TBMM'de, Milliyetçi Hareket Partisi' nin 19. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, 21. Dönemde Grup Başkanvekili, 24. Dönemde Millî Savunma Komisyonu Üyesi ve 25. Dönemde TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı.

Koray Aydın, 57. Hükûmette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini yürüttü.

Koray Aydın, İYİ Partinin kurucuları arasında yer aldı; Genel Başkan Yardımcısı unvanlıya Kurucu Teşkilat Başkanı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yaptı. 28. Dönemde İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı görevini yürüttü.

Koray Aydın Hangi Partili

Aydın, 27 Haziran 2024 tarihinde İYİ Parti’den istifa etti. Bağımsız Milletvekili olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Koray Aydın Evli mi?

Koray Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.