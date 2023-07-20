Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen “KOP ile Yerli ve Milli Mor Havuç Islahı Projesi”nin kapanış programı yapıldı.

Müze binasında düzenlenen toplantıda konuşan SÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, tarımın milletlerin kalkınmasında temel unsurlar arasında yer aldığını söyledi. Ülkelerin gıda güvenliği politikalarında da tarımın ön sıralarda bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Selçuk Üniversitesi olarak bizler, Cumhurbaşkanımızın belirlediği Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde kendi kendine yetebilir olmayı hedeflerimiz arasında ön sıralara taşıdık. Selçuk Üniversitesi bu minvalde üzerine düşeni yaparak ülkemizin kalkınmasında, gıda güvenliğinde yol almasıyla iftihar ediyor. Üniversitemiz, gıda güvenliği başta olmak üzere zirai alanlarda en fazla araştırma yapan, proje geliştiren ender hocalara sahip ve bu alandaki bilgi birikimiyle bölgenin en güçlü fakültelerinden biri olan Ziraat Fakültesine sahip olmanın gururunu yaşıyor. Nerede yerli ve milli bir proje varsa, nerede yerli ve milli bir adım bulunursa, bunu her zaman destekleyecek bir Selçuk Üniversitesi olacaktır. Çünkü Anadolu’nun ve öz evlatlarının yetiştirildiği, 50 yıldır bu noktada hizmet eden bir Selçuk Üniversitesinin, bugün itibarıyla çok daha güçlü bir pozisyona ulaştığını görebiliyoruz. Hep birlikte tarımda kendi kendine yeten, güçlü ve bağımsız bir Türkiye için önemli bir adım atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Büyük bir azimle projeyi neticelendirenlere ve süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“MOR HAVUÇ, GIDADAN TEKSTİLE BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR"

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Konya ve bölgesinin havuç üretiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. TÜİK’in 2022 verilerine göre bölgede 85 bin dekar alanda 550 bin ton havuç üretiminin yapıldığını aktaran Dr. Karakoyunlu, “Tohumda dışa bağımlılıktan kurtulmak, yerli ve milli imkanlarla tohum üretimini geliştirmek; bölge ekonomisine olduğu kadar ülke ekonomisine de katkı sağlayacak önemli bir ihtiyaçtır. İdaremiz, bu gerçekten yola çıkarak 2020 yılında KOP ile Yerli ve Milli Mor Havuç Islahı Projesi’ni, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin alanında deneyimli hocalarıyla birlikte planladı. Kapsamlı bir laboratuvar kurulumu sağlanarak, gelecekte daha nitelikli projeler üretilebilecek bir altyapıyı da Ziraat Fakültemize kazandırdık. Yerli ve Milli Mor Havuç Islahı Projesi, tohum geliştirilmesi dışında ülke ekonomisine katkı sağlayacak başka avantajlar da sunuyor. Gıdadan tekstile kadar hemen hemen her alanda kullanılabilen bu ürün, sanayimiz için önemli bir ihtiyaç olan doğal renklendirici özellikleriyle katkı sağlayacak, ithalat miktarlarını azaltacak, fiyat dengelenmesine hizmet edecek ve ihracat için gerekli olan hammadde ihtiyacının iç piyasa koşullarından karşılanmasını sağlayacaktır" dedi.

“NİTELİKLE BİR EN HAVUZU OLUŞTURULDU"

Proje Yürütücüsü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Türkmen de projenin tanıtımına yönelik sunum gerçekleştirdi. Türkmen, “Projenin çıktıları itibarıyla nitelikli bir laboratuvara kavuştuk. Geliştirilen bu proje ile mor havuç ıslahında kullanılabilecek nitelikli bir gen havuzu da oluşturuldu. Ayrıca genetik havuzu ve yeni elde edilebilecek genetik kaynakların erkek kısırlık mekanizmalarının laboratuvar şartlarında hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilebilmesi mümkün. Tüm bu teknikler sayesinde yerli ve milli hibrit mor havuç çeşit ıslahı için ikinci aşamaya geçilmesi mümkün hale geldi” diye konuştu.

Program sonrası farklı kıta ve medeniyetlerden yaklaşık 2 bin 500 eserin yer aldığı Selçuk Üniversitesi Müzesi gezildi. Müze binasında düzenlenen toplantıya SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gezgin, proje ekibinde yer alan öğretim elemanları, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İHA