İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde intihar etmek isteyen kadını, müzakereci bir polis yaklaşık 1.5 saat sürede ikna etti. Polisin intihar etmek isteyen kadını ikna çabaları ve kadının sigara içtiği anlar dronla görüntülendi.

Avrupa ve Asya Kıtalarını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gece saatlerinde bir kadın intihar etme girişiminde bulundu. Köprüsünün ortasında taksiden inen kadın için olay yerine Köprü Koruma Polisleri geldi. Daha sonra kadının ikna edilmesi için olay yerine müzakereci polis çağrıldı. İntihar etmek isteyen kadının yanında duran müzakereci polis sigarasını yakması için kadına çakmağını verdi. Müzakereci polis, atlamak isteyen kadınla uzun süre konuştu. Polisin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından kadın intihar etmekten vazgeçti. Öte yandan intihar girişimi nedeniyle köprüde trafik oluştu. Polisin kadını ikna çabaları ve köprüde oluşan trafik havadan çekilen görüntülere yansıdı.