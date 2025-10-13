Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı. Adamın kolunu ısıran köpeğe bir vatandaş su dökerek müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir kişi yanında pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü sırada köpeğinin saldırısına uğradı.

Ağızlıksız olan köpek, sahibinin kolunu ısırdı. Adamın yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti.

Tüm çabalara rağmen köpek adamın kolunu bırakmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Acılı adam bir süre sonra kolunu köpekten kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, köpek de ekiplerince yakalandı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ekim 2025 tarihinde gece saatlerinde İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yaşandı.