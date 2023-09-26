Eskişehir’de yaşayan Rıdvan Ordu, yaklaşık 7 yıl önce istismar edilen bir köpeği sahiplendi. Casper adını verdiği köpeği 3 yaşına geldiğinde omuriliğinde bir rahatsızlık meydana geldi ve bir dizi operasyona rağmen arka ayaklarını kullanamamaya başladı. Köpeğinin hayatına rahatlıkla devam edebilmesi için tekerlekli araba ve çeşitli aparatlar yapan Ordu, Casper ile eskisinden daha çok ilgilenmeye başladı. ‘Çocuğum gibi seviyorum’ dediği can yoldaşının hayata sıkı sıkıya bağlandığını gören Ordu, inançsız biriyken Müslüman oldu ve her namaz kıldığında yanına gelen Casper’a ‘Seccademin gülü’ lakabını taktı.

“Casper bana Allah’ın emaneti, inşallah emanetine en güzel şekilde bakarım”

Köpeği Casper’ın yaşama sevincinin çok fazla olduğunu belirten Rıdvan Ordu, onu görenlerin hayattan dersler aldığını söyledi. Casper’ın engelli kalmasından sonra onunla daha çok ilgilendiğini, onun hayata bağlılığını görünce Müslüman olduğunu ifade eden Ordu, “Aslında Casper tecavüz mağduru yani istismar mağduru bir köpek. Ben sahiplenmek istememiştim, başka bir arkadaş için sahiplenmiştik, sonrasında herkesi ısırdığı için birlikte bir yol yürümeye karar verdik. 5 buçuk yaşına kadar gayet sağlıklı diyebileceğimiz koşturan, normal bir köpekti. 28 Ocak 2022 tarihinde omuriliğine L3 L4 bölgesinde fıtık attı. Geç mi kaldık onu da bilmiyorum aslında 24 saat içerisinde müdahale edildi ama çok kritik bir bölgede olduğu için alt tarafı artık tamamen tutmadı. Casper’ın hayatını ergonomikleştirmeye çalıştık. ‘Daha nasıl onu rahat ettirebiliriz? Daha iyi yaşam sunabilir miyiz?’ diye. Ondan sonra arabasını yaptırdık. Arka tasması var, ekseriyetle hiçbir şeyden geri kalmıyor, sadece bez kullanıyoruz. Allah’tan gelen bir şey yani ben hep söylüyorum, Casper bana Allah’ın emaneti, inşallah emanetine en güzel şekilde bakarım. Casper’ın felç kaldığı dönemden önce dönemden önce inançlı birisi değildim. Yani Allah inancı olmayan birisiydim açıkçası. Muhakkak Rabbim bizi bir noktada manevi olarak sınıyor. Casper’ın bu halini gördükten sonra bazen Allah bir şeyler için cezalandırıyor diye düşünüyorum ama dediğim gibi hiçbir zaman Casper’ın bu halini ceza olarak görmedim” dedi.

“‘Seccademin gülü’ diye bir lakabı vardır”

Köpeği Casper sayesinde dine yönelen, ibadetler dahil günün birçok vaktinde köpeğiyle beraber olduklarını dile getiren Rıdvan Ordu, şöyle konuştu:

“Her zaman şükür sebebi olarak gördüm çünkü hayatta böyle hayvanlar da var. Dediğim gibi onlar Allah’ın sessiz kulları diyorlar ve onları da kulu olarak görürken, tüm âlemlerdeki olan canlılar gibi Casper ile birlikte şükretmeyi öğrendim. Çünkü her zorluktan sonra ‘Feinne me’al’usri yüsren’ dediği gibi İnşirah suresinde, ‘Her zorluğun arkasından muhakkak bir kolaylık vardır ve muhakkak bir kolaylık vardır’ diye Rabbim tekrarlıyor. Biz de bunu şiar edinerek her zorluktan sonra muhakkak bir kolaylık vardır diyoruz. Bazen insanlar kızıyor tabii ki de necis vesaire diye ama hep şey söylerim; Casper benim çocuğum ve ‘seccademin gülü’ diye bir lakabı vardır. Muhakkak seccadeyi serdiğim zaman sürünerek gelir ve hangi rekâtta olursam olayım hiç fark etmeksizin göbeğini açar, onu sevmemi ister.” (İHA)