Tavuklarını yediği gerekçesiyle köpeğe ateş eden bir kişi, yanlışlıkla yoldan geçen çifti vurdu. Olayda 69 yaşındaki kadın hayatını kaybederken eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (71), kümesteki tavuklarını yediğini düşündüğü sahipsiz köpeğe evinde bulunan tüfekle ateş etti.

Ancak tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yoldan geçen Adem I. (74) ve eşi Şenay I.'ya (69) isabet etti.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift ambulansla Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şenay I., sevk edildiği Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından M.Ö., suç aleti tüfekle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Erik Mahallesi'nde meydana geldi.