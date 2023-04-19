İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hazırlanan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan “KOP ile Büyüyen Sürüler” projesi onay gördü. Onay alan proje için imzalar atıldı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aydın arasında protokol imzalandı.

İmzalardan sonra açıklamada bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aydın, “Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan 'KOP ile Büyüyen sürüler' yüzde 70 hibeli küçükbaş hayvan çadırı adlı projemiz onay görmüş olup Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ile imzalarımızı atmış bulunmaktayız. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan