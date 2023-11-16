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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Gazze'de devam eden ve sivillerin hedef alındığı, çoluk çocuk demeden masum insanların katledildiği bu vahşet ve soykırım, vicdanları kanatmakta, insanlık adına utanç sahneleri olarak tarihe geçmektedir. UNİKOP'a bağlı Üniversiteler olarak ifade ediyoruz ki Gazze'deki savaş derhal durdurulmalı ve bu insanlık suçuna bir an önce son verilmelidir. Uluslararası hukuk işletilmeli, savaş suçluları bir an önce cezalarını çekmelidir. Bu noktada UNIKOP Üniversitelerinin yanı başımızdaki coğrafyada yaşanan bu zulüm ve hukuksuzluğa sessiz kalmayacağını belirtiriz. Filistin'de Gazze'de yaşanan bu drama sessiz kalmamak adına KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 13 üniversitede; İsrail menşeili ve İsrail zulmüne desteğini beyan eden firmalara ait ürünlerin boykot edileceğini kamuoyuna ilanen duyururuz” ifadelerine yer verildi.

KOP Bölgesi Üniversiteleri birliğinde yer alan üniversiteler ise şu şekildi: “Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı”