Başkan Kömürcüoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ün de desteğiyle kooperatife müracaat eden 500 esnafa kredi verdiğini belirtti.

Yerköy’de faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Kömürcüoğlu, 90 günde 500 esnafa can suyu olan kredinin onaylandığını ve kredilerin en hızlı şekilde esnafın eline geçtiğini söyledi.

Kooperatif olarak esnafların yanında olduklarını ve her zaman desteklerini sürdürdüklerini belirten Kömürcüoğlu, göreve geldiği süre boyunca ilçede bulunan 500 esnafa TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ünde desteğiyle kredi verildiğini ifade etti.

Kredilerin hızlı bir şekilde esnafın hesaplarına yatırıldığını söyleyen Kömürcüoğlu, gazetemiz muhabirine şu açıklamalarda bulundu; “Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi olarak her zaman esnaflarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Son 90 günde, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ün de desteğiyle, Yerköy ilçemizde faaliyet gösteren kooperatifimize müracaat eden 500 esnafımıza kredi imkânı sağladık. Bu kredilerin en hızlı şekilde esnaflarımızın hesaplarına yatırıldığını belirtmek isteriz. Yerköy'de faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin, esnaf ve sanatkârlara yönelik sunduğu kredi imkânları ile bölgedeki işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağladığı herkes tarafından bilinmektedir. Köy ve kasabalarda faaliyet gösteren küçük işletmeler de dâhil olmak üzere ilçe merkezindeki esnafların da kooperatiften kredi kulana bilmelerine imkan ve kolaylık sağlanmıştır. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin verdiği kredilerde faiz oranlarının oldukça düşük ve kolay ödeme seçenekleri sunmaktadır. Amacımız, esnaflarımıza maddi anlamda destek olmak ve işlerinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.” dedi.

Kooperatifin amacının esnaflara maddi anlamda destek olmak olduğunu ve bu doğrultuda kredi başvurularını hızlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Kömürcüoğlu, kooperatif olarak esnafların her türlü sorununa çözüm bulmaya çalıştıklarını, esnafların işlerinin güçlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Haber Merkezi