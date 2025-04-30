Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş ile S.S. Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kooperatiflerin yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin Vali Özkan’a bilgi verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, Uğur Bektaş, Köksal Kılıçaslan ve beraberindekilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.