Ticaret Bakanlığı'nca sürdürülen KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

KOOP-DES Programı’na kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ilişkin işlemleri Ticaret Bakanlığı'nca yerine getirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabiliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılı ikinci çağrı dönemine yönelik proje başvuruları 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerince kabul edilmiş olup 6.02.2023 tarihinde meydana gelen depremlerden olumsuz etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslâhiye ilçelerinde başvuru süresi 31.10.2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Öte yandan, Türkiye genelinde hibe desteklerinden faydalanmak isteyen tüm kooperatiflerimize ilave kolaylık sağlamak amacıyla, yukarıda yer alan il ve ilçeler dışında kalan tüm il ve ilçelerimiz için başvuru süresi 15.09.2023 tarihine kadar uzatıldığını duyuran Ticaret Bakanlığı, bununla birlikte, depremden yoğun şekilde etkilenen il ve ilçelerde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslâhiye ilçelerinde) ise başvuruların 31 Ekim 2023 tarihine kadar alınmaya devam edeceğini bildirdi. İGF