Son yıllarda yapay zeka teknolojileri birçok alanda büyük bir etki yarattı. Bu etkilerin en son örneği, Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin yapay zeka tarafından yeniden yazılmasıyla ortaya çıktı. MZT adlı firma tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda, Konya ilinin adı "Türkistan" olarak yeniden yazıldı.

Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen bu il isimleri değişikliği, Türkiye genelinde büyük bir merak ve ilgi uyandırdı. Sadece Konya değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından etkilendi. Yapay zeka tarafından Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı. (Haber Merkezi)