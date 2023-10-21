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Konya’nın Kulu ilçesinde seyir halindeki minibüsün yol kenarındaki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kulu makası yakınları Ankara-Niğde otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GNM 472 plakalı araç kontrolden yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan L.Ç. ve İ.Ç. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Buradaki yapılan tetkikler sonrasında durumu ağır olan L.Ç. ve hafif yaralı olan aynı aileden İ.Ç. ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)