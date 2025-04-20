Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sadıkhacı Mahallesi'nde Fevzi Aldemir'e ait iki katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yangın, evde kalanların uykuda oldukları esnada bulundukları odaya ulaşan duman ve yanık kokusundan fark edildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri ve bir iş makinesi sevk edildi. Yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alınan yangın iş makinesinin de yardımıyla tamamen söndürüldü. Yangın sonucu ev ve içerisindeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, sıçradığı bitişiğindeki samanlık da zarar gördü.

Yangının ilk belirlemelere göre odunluk olarak kullanılan alt katta bulunan kalorifer kazanının motor bölümünden çıktığı değerlendirilirken, yangınla ilgili tahkikat sürüyor.