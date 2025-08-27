Konya’nın Karapınar ilçesinde aracına bindiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Reşadiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde inşaat ustası H.Y, aracına bindiği sırada yanında çalışan yabancı uyruklu kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.Ağır yaralanan H.Y. Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şüpheli, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa zamanda yakalanarak polis merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA