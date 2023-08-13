Konya'da 40 gün içinde dolmuşla ulaşım ücretlerine yüzde 100'ün üzerinde zam geldi.

Konya’da dolmuşla yapılan toplu ulaşım indi-bindi ücreti 11 liraya, mesafeye göre ise 13- 15 liraya yükseldi. Dolmuş ulaşım ücretlerine 40 gün sonra gelen ikinci zamma Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici tepki gösterdi.

"MECBURİYETTEN YENİDEN DÜZENLEME KARARI ALDIK"

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, zamlara gerekçe olarak fiyatı artan akaryakıt ve diğer maliyetleri gösterdi.

Karabacak, yaptığı açıklamada, "İşletme maliyetlerimiz olan akaryakıt ve amortisman giderlerine gelen artışlardan dolayı dolmuş ücretlerine düzenleme yapılma gereği doğmuştur. Buna göre indi-bindi ücretimiz 11.00 TL, uzaklık mesafelerine göre 13.00 TL, 15.00 TL olarak yeniden belirlenmiş olup 15 Ağustos Salı günü uygulamaya başlanacaktır. Yolcularımızın mecburiyetten dolayı almış olduğumuz yeniden düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINA DA BİNEMEYECEK DURUMA GELDİ"

Kentte toplu ulaşım ücretlerine üst üste gelen zamlara tepki gösteren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, "Geçtiğimiz günlerde Konya Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 90 zam yaptı. Akabinde de şehrimizde dolmuş ücretlerine de zam gelmişti. Henüz zammın üzerinden 40 gün geçmesine rağmen dolmuşla ulaşım ücretlerine bir zam daha geldi. Son 40 günde gelen zam oranı yüzde 100'ün üzerinde. Akaryakıt fiyatlarına gelen zam ve diğer girdilerdeki artışlar maalesef esnafımızı da zor durumda bırakıyor. İktidar kötü yönettiği ekonominin yükünü halkımızın sırtına yüklemeye devam ediyor. Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle arabasının kontağını dahi çeviremeyip, üzerine çadır çeken vatandaş artık toplu ulaşımı dahi kullanamaz hale geldi. Artan maliyetler nedeniyle yine birçok servis esnafımız sektörü bıraktı. Milletimiz bu iş bilmez iktidara elbette bunun hesabını ilk fırsatta sorar" diye konuştu. İGF