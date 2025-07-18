Yapılan yeni anlaşmanın sektöre nefes aldıracağını belirten Başer, “Uzun süredir yüksek faiz oranları nedeniyle düşen konut satışları, bu anlaşmayla yeniden canlanacak. Yapı Kredi ile yaptığımız iş birliği sayesinde, Birliğimize bağlı tüm emlak danışmanları artık yüzde 1.69 faiz oranıyla konut kredisi kullanabilecek” dedi.

Başer, bu oranın sahada nasıl karşılık bulduğunu somut örnekle açıkladı.

Başer yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bugün 1 milyon liralık bir konut kredisi için yüzde 1.69 faiz oranıyla 72 ay vadeli ödeme planı yapıldığında, aylık taksitler yaklaşık 24 bin 115,41 liraya denk geliyor. Toplam geri ödeme ise 1 milyon 736 bin 308,98 lira civarında gerçekleşiyor. Piyasadaki yüzde 3’ü aşan oranlarla kıyaslandığında bu rakamlar hem alıcı hem danışman açısından büyük kolaylık anlamına geliyor.”

Konut piyasasındaki duraksamanın başlıca nedenine de dikkat çeken Başer, “Bugün ev almak isteyen birçok kişi için en büyük engel yüksek kredi oranlarıdır. Bu düzenleme, barınma hakkının erişilebilir hale gelmesi için kritik bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Bankası’na vizyoner adımı nedeniyle teşekkür eden Başer, şu ifadeleri kullandı: “Bu iş birliği, sadece emlak sektörüne değil, krediye erişim konusunda zorlanan vatandaşlara da umut oldu. Sektöre duydukları güven ve finansal kolaylık yaratma iradesi için kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Başkan Yardımcısı Başer aynı zamanda bu yaklaşımın sektörel bir dönüşüme zemin hazırlaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Uygulamanın kamu ve diğer özel bankalarda da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Tüm Emlak Danışmanları Birliği olarak, benzer tekliflere kapımız açık. Daha erişilebilir konut kredileri, sektörün ve vatandaşın yararınadır.”

Son olarak, devletin faiz gelirlerini vergilendirme yönündeki adımlarını da değerlendiren Başer, “Bu politika, vatandaşları faizden uzaklaştırıp krediye yönlendirme stratejisinin bir parçası. Bankalar artık kredi vermek için yarışacak. Bu da konut sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayacak” ifadelerini kullandı.