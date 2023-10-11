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Türkiye'de kiralık konut sorunu sürerken, yasal düzenlemeler de güncellenmeye devam ediyor. Turizm sezonunun bu yıl oteller üzerindeki baskısını artırmasıyla birlikte, yeni bir kanun teklifi sunuldu. Turistlerin otel yerine kısa süreli konutları tercih etmesi, otel sektörünü olumsuz etkilemişti. Bu nedenle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, kısa süreli konut kiralamalarında yeni bir düzenlemeye gitmek amacıyla bu teklifi hazırladı ve TBMM Başkanlığı'na sundu.

KONUT KİRALAMAK İSTEYENLERE BELGE ŞARTI

Kanun teklifine göre, kısa süreli konut kiralamak isteyenler artık bu işlem için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belge almak zorunda olacaklar. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başvurular kabul edilecek ve bakanlık başvuruları değerlendirdikten sonra belgeleri uygun görülenlere verecektir.

Ayrıca, turizm amacıyla kiralanacak konutlar daha belirgin hale gelecek. Ev sahipleri bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldıkları belgeyi evlerinin girişine asarak, evlerinin turizm amaçlı kiralandığını açıkça belirtebilecekler. Bu sayede, kiracılar için de daha şeffaf bir süreç oluşturulmuş olacak.

Kiralayanlar, konut kiralamayı gerçekleştirdikten sonra, kolluk kuvvetlerine bu durumu bildirmekle yükümlü olacaklar. Bu önlem ile yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve önlenebilmesi amaçlanıyor.

EV SAHİPLERİNE CEZA!

Kanuna uymayan ev sahipleri ise çeşitli cezalarla karşılaşacaklar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belge almadan konutlarını kısa süreli kiraya verenler, idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi kaybını önlemek amacıyla ek bir cezalandırma uygulayacak. Bu şekilde, ev sahipleri çifte ceza ile karşılaşabilecekler.

Bu yeni kanun teklifi, kısa süreli konut kiralamalarında daha fazla düzenlemeyi ve denetlemeyi hedefliyor, böylece sektördeki düzensizlikleri azaltmaya çalışıyor. Kanun teklifi TBMM'de tartışılacak ve yasalaşması halinde, kısa süreli konut kiralamalarında köklü bir değişiklik olması bekleniyor. (Haber Merkezi)