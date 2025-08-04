Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle başlatılan Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası Projesi kapsamında başvurular, 4 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla başladı. Kampanya, faizsiz ve peşinatsız bir sistem üzerinden küçük birikimlerle konut sahibi olmanın yolunu açıyor.

Gayrimenkul sertifikası ile vatandaşlar, yalnızca 7,59 TL'den başlayan fiyatlarla projeye ortak olabiliyor.

Kampanyada herhangi bir alt veya üst yatırım limiti bulunmuyor. Bu sayede düşük gelirli vatandaşların da sistemde yer alarak kademeli şekilde konut sahibi olması amaçlanıyor.

Emlak Konut yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yatırımcılar birden fazla sertifika alarak ilerleyen dönemlerde istedikleri dairenin tamamına sahip olabilecek. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem kodu ile alınıp satılabilecek.

İstanbul Başakşehir’de konumlanan Damla Kent Projesi, toplamda 5 bin 325 konutluk bir yerleşim alanı olarak planlandı. Projenin ilk etabında 1.540 konut halka arz edilecek. Sertifika alımı ve talep toplama süreci, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gayrimenkul Sertifikası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde geliştirilen bir yatırım aracı. Vatandaşlara küçük yatırım tutarları ile büyük projelere ortak olma imkânı sunuyor. Sistemin iki ana faydası bulunuyor:

Asli Edim: Yeterli sayıda sertifika biriktiren yatırımcılar, doğrudan konut sahibi olabiliyor.

Tali Edim: Konut sahibi olmak istemeyen yatırımcılar, proje sonunda konutların satışından elde edilen gelirin, ellerindeki sertifika oranına denk gelen kısmını alabiliyor.

Kampanya, kamu güvencesi altında yürütülüyor. TOKİ ve Emlak Konut, hem projenin tamamlanmasını hem de yatırımcı haklarını teminat altına alıyor. Ayrıca, satılamayan gayrimenkuller TOKİ tarafından satın alınacak.

Gayrimenkul Sertifikaları 7,59 TL birim fiyatla arz ediliyor. Bu kapsamda;

62 m² 1+1 daire için 631.516 adet sertifika (yaklaşık 4.793.206 TL)

88 m² 2+1 daire için 863.276 adet sertifika (yaklaşık 6.552.264 TL) biriktirilmesi gerekiyor.

Kampanyada, isteyen vatandaşlar bir araya gelerek “paylı mülkiyet” modeliyle ortak daire sahibi olabilecek.

Bu sistem, özellikle gençler ve düşük gelir grubundaki vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.