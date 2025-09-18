YouTube’da paylaşılan Yaz Shot Extra bölümünde yer alan Nisa, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki Konuşanlar Nisa kimdir? İşte detaylar…

Hasan Can Kaya Disney Plus’a Geçti

Uzun süredir Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programı, artık Disney Plus ekranlarında olacak. Programın yeni bölümü 19 Eylül’de yayınlanacak.

Yaz Shot Extra YouTube’da Yayınlandı

Konuşanlar’ın YouTube kanalında yayınlanan “Yaz Shot Extra” bölümünde yer alan konuklar dikkat çekti. Bu bölümde Hasan Can Kaya ile Nisa arasındaki diyalog izleyicileri güldürdü.

Nisa Hakkında Bilgi Yok

İzleyicilerin “Konuşanlar Nisa kimdir?” sorusu gündeme gelirken, konuya ilişkin internette herhangi bir ayrıntıya ulaşılamadı.

Nisa’nın Instagram Hesabı Bilinmiyor

Yaz Shot Extra bölümünde yer alan Nisa’nın Instagram hesabı ise şu an için paylaşılmadı.