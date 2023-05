Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Seminerleri akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerin izlemesine açık tutularak devam ediyor.

Seminerlerin yedincisinde Bölümün Atom ve molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Molekül ve Yüzey Etkileşmeleri: İki Atomlu Döteryum ile Nikel Yüzeyi Çarpışmasının Modellenmesi” konulu sunum gerçekleştirdi.

YOBÜ Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla “YOBÜ-içtima” üzerinden çevrimiçi olarak 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü yürütülen seminerin moderatörlüğünü YOBÜ Fizik Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Durgun Duran yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata sunumunda uygulamalı bilimler açısından da önemli olan ve temel bilimler alanlarında da disiplinler arası yönleriyle incelenen molekül yüzey etkileşimleriyle ilgili konulara ilişkin ele aldığı iki atomlu döteryum ile nikel kristal yüzeyi etkileşimlerinden reaktif kanala dair daha önceki çalışmalardan örnekler sundu.

Deneysel olarak ele alınamayacak düzeyde metal yüzeylerinde atomların ve atomlar arası boşlukların molekülün reaksiyona girme olasılıklarını nasıl etkilediğinin bilgisayarlar üzerinden ele alınabildiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yüzey morfolojisi gibi molekülün titreşim ve dönme modları ile öteleme enerjilerine bağlı olarak da detaylı çalışmalar yapmanın ve literatüre önemli katkılarda bulunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Katılımcıların sorularına da cevaplar verilen seminer sonunda dinleyiciler ve YOBÜ Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recep Şahingöz, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

YOBÜ Fizik Bölümü öncülüğünde daha önceki tarihlerde verilen seminerlerde sırasıyla; Prof. Dr. Recep Şahingöz “YOBÜ Fizik Bölümünde 25 Yıl”, Prof. Dr. Niyazi Meriç “Yozgat Nükleer Santrali; Olur mu?”, Doç. Dr. Durgun Duran “2022 Nobel Fizik Ödülü: Kuantum Teorisi Tam bir Teori mi?”, Prof. Dr. Nicola Morley “High Entropy Alloys: The Next Big Thing in Magnetic Materials”, Doç. Dr. Ozan Ünsalan “Meteorlar ve Meteoroitler” ve Prof. Dr. Hidayet Çetin “Organik ve Hibrit Kanallı Alan Etkili Transistör Gaz Sensörleri” konulu çevrimiçi seminerler vermişti.

Son konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmede “Bu tür seminerler önemsenmelidir ve önemsiyoruz. Bir düğmeye basarsınız bütün ev, sokak, mahalle, şehir aydınlanır. Bir tartışmada bir fikir yakalanır ki, pek çok karanlık noktanın aydınlanmasına başlangıç olabilir. Bilimle uğraşma noktasında üniversitelerimizin normatif olarak daha gelişmiş olması gerekir. Bilimle uğraşanın sadece kariyer süreçleri için olmadığını, ülke ve dünya biliminin gelişimi için gerekli olduğunu bilmek ve o bilinçle hareket etmek gerekir. Üniversitelerde öteden beri devam eden temel bilimlerle ilgili bazı sorunların çözülmesi elzemdir. Bunun başında özellikle fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimleriyle ilgili bölümlere öğrenci gelişlerinin zayıflamış olmasıdır. Bunu çözmek zorundayız aksi halde ülke geleceği açısından bilimin ilerlemesi ile ilgili yeni sorunlar çıkabilir” dedi. Haber Merkezi