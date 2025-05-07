İLAN
KONUKLAR BELEDİYESİ KEPÇE SATIŞ İLANI
Belediyemize ait 1 adet 2005 model Hidromek marka 4x4 Kepçe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46 ve 47 maddesi gereğince açık artırma usulü ile 21.05.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 14:30 Muhasebe odasında Belediye Encümen huzurunda satışa çıkarılacaktır.
|
Sıra
No
|
Aracın Cinsi
|
Markası
|
Modeli
|
Muamele Bedeli
|
Geçici Teminat
|
1
|
Kazıcı Yükleyici Kepçe
|
4x4 Hidromek
|
2005
|
880.000,00 tl
|
10.000,00 tl
İhaleye ait İlan Şartname ve diğer dokümanlar mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Servisinde görebilirsiniz.
İhaleye Katılmak İçin
A - Müracaat Dilekçesi
B - İkametgâh İlmühaberi
C - İmza Sürgüsü
D - Vekâletle İhaleye Girenler için Vekâletname (Aslı )
E - Geçici Teminat Belgesi ( İhale saatine kadar yatmış olacak )
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbest tir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlanen duyurulur
Oğuzhan Karaca
Belediye Başkanı