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KONUKLAR BELEDİYESİ KEPÇE SATIŞ İLANI

Belediyemize ait 1 adet 2005 model Hidromek marka 4x4 Kepçe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46 ve 47 maddesi gereğince açık artırma usulü ile 21.05.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 14:30 Muhasebe odasında Belediye Encümen huzurunda satışa çıkarılacaktır.

Sıra No Aracın Cinsi Markası Modeli Muamele Bedeli Geçici Teminat 1 Kazıcı Yükleyici Kepçe 4x4 Hidromek 2005 880.000,00 tl 10.000,00 tl



İhaleye ait İlan Şartname ve diğer dokümanlar mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Servisinde görebilirsiniz.

İhaleye Katılmak İçin

A - Müracaat Dilekçesi

B - İkametgâh İlmühaberi

C - İmza Sürgüsü

D - Vekâletle İhaleye Girenler için Vekâletname (Aslı )

E - Geçici Teminat Belgesi ( İhale saatine kadar yatmış olacak )

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbest tir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlanen duyurulur

Oğuzhan Karaca

Belediye Başkanı