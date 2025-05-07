İLAN

KONUKLAR BELEDİYESİ KEPÇE SATIŞ İLANI

Belediyemize ait 1 adet 2005 model Hidromek marka 4x4 Kepçe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46 ve 47 maddesi gereğince açık artırma usulü ile 21.05.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 14:30 Muhasebe odasında Belediye Encümen huzurunda satışa çıkarılacaktır.

Sıra

No

Aracın Cinsi

Markası

Modeli

Muamele Bedeli

Geçici Teminat

1

Kazıcı Yükleyici Kepçe

4x4 Hidromek

2005

880.000,00 tl

10.000,00 tl


İhaleye ait İlan Şartname ve diğer dokümanlar mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Servisinde görebilirsiniz.
İhaleye Katılmak İçin
A   -   Müracaat Dilekçesi
B    -  İkametgâh İlmühaberi
C    -  İmza Sürgüsü
D    -  Vekâletle İhaleye Girenler için Vekâletname (Aslı )
E    -  Geçici Teminat Belgesi ( İhale saatine kadar yatmış olacak )
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbest tir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlanen duyurulur

Oğuzhan Karaca
Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02217661