6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı belirlenen 15 katlı eski bir öğrenci yurdunun yıkımı anında göçük meydana geldi. Yıkım işinde görevli olan operatör göçük altında kaldı. Operatörü kurtarmak için çok sayıda ekip seferber oldu.

Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi’ndeki bir hasarlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 15 katlı eski hasarlı yurtta kontrollü yıkım çalışması yapılırken göçük meydana geldi, iş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı. Operatörün kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.