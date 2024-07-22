Tokat’ta meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü Migros marketin bahçesine girip market vitrinine çarparak durabildi.

Kaza öğle saatlerinde Orhangazi Caddesi üzerindeki Dedeman kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Döner Umancaoğlu yönetimindeki 60 ABT 528 plakalı Ford marka otomobil, İbrahim Mert Şahinkaya idaresindeki 60 DB 460 plakalı Seat marka araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Umancaoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek Migros marketin bahçesine girdi. Park halindeki iki araca çarpan otomobil market bahçesindeki tezgahları ezerek dükkan vitrinine vurup durabildi. Kaza anında marketin önünde kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.