Ankara’da kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sincan İlçesi Yenikent Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Ö. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin olduğunu öğrenilen C.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.