Olay, saat 09.30 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzerindeki Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ş. idaresindeki 16 VL 077 plakalı otomobil, seyir halindeyken başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Takla atan otomobilde bulunan sürücü M.Ş. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

