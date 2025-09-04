Kaza, Çorum-Sungurlu kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. yönetimindeki 34 GUF 526 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA