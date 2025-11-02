Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir karayolunda ilerleyen R.Ç'nin idaresindeki 59 YY 714 plakalı otomobil Poyra mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü R.Ç ve araçta yolcu olarak bulunan D.Ç., O.Ç., S.Ç., E.Ç., A.E.Ç. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikata başlatıldı.