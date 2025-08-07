Kaza, Aksaray’ın Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nakkaş Mahallesi’nden Büyük Bölcek Mahallesi istikametine seyreden 68 KL 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yolda savrulan araç, refüjde bulunan bir ağaca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön lastiği jantla birlikte koparak karşı şeride savruldu.
Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, sürücü otomobilden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Trafik Şubesi ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken kazaya karışan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.