Gençlerin yakından takip ettiği 4 popüler isim Sorgun’da konser vererek vatandaşları coşturacak.

EKİNCİ, GENÇLERİN NABZINI TUTTU

SORFEST’in başlayacağını duyuran Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, festival dâhilinde özellikle gençlerin yakından takip ettiği isimleri Sorgun’a getirecek.

Yozgat’ta pek bir aktivite bulamayan gençlerin de ilgi göstereceği festivali düzenleyen Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, festival kapsamında yapılacak olan konserde isim seçerken gençlerin nabzını tuttu.

Başkan Ekinci, 11 Ağustos Cuma günü Derya Uluğ, 12 Ağustos Cumartesi günü Ali Kınık ve Semicenk, 13 Ağustos Pazar günü Sefo’nun Sorgun’a geleceğini duyurdu.

TÜM HALKI DAVET ETTİ

Başkan Ekinci açıklamasında, “Bu festival tam size göre. 11-12-13 Ağustos tarihlerinde doyasıya eğlenip birlik beraberliğimizi güçlendireceğimiz konser ve etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Festival kapsamında ilçemize Derya Uluğ, Ali Kınık, Semicenk ve Sefo gelecek. Vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyor onların mutluluklarını önemsiyoruz. Festivalimize tüm halkımız davetlidir” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan