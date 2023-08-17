Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek Kongre’nin saat 12:00’de başlayacağını duyuran Başkan Demiroğlu, “Bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz kongremizi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tamamlamış olacağız. Kongremizi tamamlar tamamlamaz da 2024 yerel seçimlerinde partimizin başarısı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Selahattin Demiroğlu, sözlerini daha sonra şöyle sürdürdü: Milliyetçi Hareket Partisinde kongreler bir hizmet yarışının göstergesi, bayrak değişimi, yenilenme, güçlenme anlamı taşımaktadır. Birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğimiz kongremizde Boğazlıyan İlçe Teşkilatı olarak tek hedefimiz Cumhur İttifakı adına partimizin stratejik hedeflerine uygun adımları atmaya kararlılıkla devam etmektir. Bu kutlu yolda partimizin her kademesindeki dava arkadaşlarımızın aziz milletimiz için yoğun çalışmaları artarak devam edecektir. Yönetimde İstikrar, Daha güçlü istikbal diyerek güçlenerek tamamlayacağımız kongremizin şimdiden partimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türk siyasetinin yüz akı, çalışmalarıyla örnek olmuş ve sadece kendisine Türk Milletinin ve vatanının geleceğini referans alan kutlu davamızın, partimizin demokrasi şöleninde sizleri aramızda görmekten büyük onur ve kıvanç duyarım” ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi