Kadınlara özel düzenlenen konferansta Müftü Yardımcısı Uzuner "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konusunu ele aldı.

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Konferansta konuşan Uzuner, "Mevlid-i Nebi haftasını fırsat bilerek, hayatımızı yeniden gözden geçirelim. Peygamberimiz (Sav)'in insanlığa hayat veren ilkelerini yuvalarımızda, işyerlerimizde, çevremizde ve İnsani ilişkilerimizde hakim kılmanın gayretinde olalım. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi Haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilal Şahin Camii'nde öğle namazı sonrası gerçekleştirilen programda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu. (Haber Merkezi)