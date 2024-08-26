Muğla’da belediye otobüs şoförü olarak görev yapan Cihan Altın, çalışırken bir yolcunun kendisine "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Babana selam söyle" demesi üzerine hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Bu olayın ardından gerçek babasının bir iş insanı olduğunu öğrenen Altın, açtığı babalık davasını kazanarak 15 taşınmaz ve 100 milyon liralık servetin sahibi oldu.

Olay, 5 yıl önce Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoförlük yapan Cihan Altın’ın, bir yolcunun kendisine ısrarla babası olduğunu düşündüğü kişiden bahsetmesiyle başladı. Yolcu, Altın’a “Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Şu bin lirayı al da babana ver. Ona aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var” dedi ve ayrıldı. Altın, yolcunun kendisini karıştırdığını düşünse de, annesi Suzan Yıldırım’dan, gerçek babasının iş insanı Orhan Karaca olduğunu öğrendi.

DNA TESTİYLE BABALIK KESİNLEŞTİ

Cihan Altın, bu gelişme üzerine Orhan Karaca'ya babalık davası açtı. Resmi kayıtlarda babası olarak geçen Yaşar Yıldırım’ın mezarı açılarak yapılan testlerde, Yıldırım’ın babası olmadığı anlaşıldı. DNA testi sonucunda ise Orhan Karaca’nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu kesinleşti.

Dava sonucunda Altın, Orhan Karaca’nın nüfusuna kaydedildi ve 15 taşınmazın yanı sıra 100 milyon liralık servete ortak oldu. Ayrıca babalık görevini yerine getirmediği gerekçesiyle açtığı 355 bin liralık manevi tazminat davasını da kazandı.

"KAZANDIĞIM TAZMİNATI BAĞIŞLAYACAĞIM"

Altın, yaptığı açıklamada, “31 yaşında, bir yolcunun ‘Babana selam söyle’ demesiyle gerçek babamı öğrendim. Mahkeme kararıyla bu kesinleşti, ancak bana babalık yapmadı. Ben de babasız büyüdüm ve bu durumu yaşayan çocuklar için kazandığım tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağım” dedi.

"EMSAL TEŞKİL EDEN BİR DAVA"

Altın’ın avukatı Varol Turbay ise davanın hukuki önemine dikkat çekerek, “Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin yeni kararlarında, babalık davasının sonucunun kesinleşmesini beklemeden manevi tazminat verilmesi gerektiğine karar verildi. Bu dava, Türkiye’de manevi tazminat talebinin kabulüne karar verilen ikinci emsal dava oldu” ifadelerini kullandı.